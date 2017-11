Quebec hockey referee allegedly assaulted by teen

RIVIERE-DU-LOUP, Que. — Quebec provincial police are investigating after a bantam-age hockey player allegedly assaulted a referee with his stick.

The incident allegedly occurred Thursday evening in Riviere-du-Loup, northeast of Quebec City.

Alleged victim Benjamin Paradis complained to police about the injuries to his neck.

Radio-Canada quoted Paradis as saying the 14-year-old apologized to him in the presence of police officers after the game.

Paradis posted a photo of his neck online and said the adolescent hit him with his stick after he received a 10-minute penalty.

RIVIÈRE-DU-LOUP | Un arbitre de hockey a été frappé violemment au cou par le bâton d’un jeune de 14 ans, à qui il venait de donner une punition.

L’officiel Benjamin Paradis, qui est aussi le directeur-adjoint de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, a subi des blessures au cou, où l’on peut clairement voir une enflure et une marque.

«Ça, c'est le résultat du coup de hockey qu'un bantam B de 14 ans m'a donné ce soir après que je lui ai donné une punition...», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

L’incident est survenu lors du tournoi de hockey bantam de Rivière-du-Loup jeudi soir. Le défenseur des Aigles de Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans a asséné un sévère coup de bâton à l’officiel, après avoir écopé d’une pénalité de 10 minutes pour mauvaise conduite.

Il a ensuite été pénalisé et suspendu automatiquement cette fois pour agression physique envers un officiel. Son équipe a perdu 3-1.