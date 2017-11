Asian Champions League Winners

1991_Al Hilal (Saudi Arabia)

1993_Pas (Iran)

1994_Thai Farmers Bank (Thailand)

1995_Thai Farmers Bank (Thailand)

1995_Ilhwa Chunma (South Korea)

1997_Pohang Steelers (South Korea)

1998_Pohang Steelers (South Korea)

1999_Jubilo Iwata (Japan)

2000_Al Hilal (Saudi Arabia)

2001_Suwon Samsung Bluewings (South Korea)

2002_Suwon Samsung Bluewings (South Korea)

2003_Al Ain (United Arab Emirates)

2004_Al Ittihad (Saudi Arabia)

2005_Al Ittihad (Saudi Arabia)

2006_Jeonbuk Motors (South Korea)

2007_Urawa Red Diamonds (Japan)

2008_Gamba Osaka (Japan)

2009_Pohang Steelers (South Korea)

2010_Ilhwa Chunma (South Korea)

2011_Al Sadd (Qatar)

2012_Ulsan Hyundai (South Korea)

2013_Guangzhou Evergrande (China)

2014_Western Sydney Wanderers (Australia)

2015_Guangzhou Evergrande (China)

2016_Jeonbuk Motors (South Korea)

2017_Urawa Red Diamonds (Japan)

NOTE: No competition from 1972-84.

