Monday's Games

Sports 12:10 AM

Monday's Games

NFL

Pittsburgh 23 Cincinnati 20

---

NHL

Philadelphia 5 Calgary 2

Washington 4 San Jose 1

N.Y. Islanders 5 Florida 4 SO

Nashville 5 Boston 3

---

NBA

Charlotte 104 Orlando 94

Indiana 115 New York 97

Phoenix 115 Philadelphia 101

Boston 111 Milwaukee 100

Brooklyn 110 Atlanta 90

Cleveland 113 Chicago 91

Golden State 125 New Orleans 115

Memphis 95 Minnesota 92

Dallas 122 Denver 105

San Antonio 96 Detroit 93

Utah 116 Washington 69

---

By The Canadian Press

Monday's Games

Sports 12:10 AM

Monday's Games

NFL

Pittsburgh 23 Cincinnati 20

---

NHL

Philadelphia 5 Calgary 2

Washington 4 San Jose 1

N.Y. Islanders 5 Florida 4 SO

Nashville 5 Boston 3

---

NBA

Charlotte 104 Orlando 94

Indiana 115 New York 97

Phoenix 115 Philadelphia 101

Boston 111 Milwaukee 100

Brooklyn 110 Atlanta 90

Cleveland 113 Chicago 91

Golden State 125 New Orleans 115

Memphis 95 Minnesota 92

Dallas 122 Denver 105

San Antonio 96 Detroit 93

Utah 116 Washington 69

---

By The Canadian Press

Monday's Games

Sports 12:10 AM

Monday's Games

NFL

Pittsburgh 23 Cincinnati 20

---

NHL

Philadelphia 5 Calgary 2

Washington 4 San Jose 1

N.Y. Islanders 5 Florida 4 SO

Nashville 5 Boston 3

---

NBA

Charlotte 104 Orlando 94

Indiana 115 New York 97

Phoenix 115 Philadelphia 101

Boston 111 Milwaukee 100

Brooklyn 110 Atlanta 90

Cleveland 113 Chicago 91

Golden State 125 New Orleans 115

Memphis 95 Minnesota 92

Dallas 122 Denver 105

San Antonio 96 Detroit 93

Utah 116 Washington 69

---

By The Canadian Press