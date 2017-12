Kentucky Bowl History

Dec. 22, 1983 Hall of Fame Bowl — West Virginia 20, Kentucky 16

Dec. 31, 1976 Peach Bowl — Kentucky 21, North Carolina 0

Jan. 1, 1952 Cotton Bowl — Kentucky 20, Texas Christian 7

Jan. 1, 1951 Sugar Bowl — Kentucky 13, Oklahoma 7

Jan. 2, 1950 Orange Bowl — Santa Clara 21, Kentucky 13

Dec. 6, 1947 Great Lakes Bowl — Kentucky 24, Villanova 14

