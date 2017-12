Michigan State Bowl Bowl History

Dec. 31, 2001 Silicon Valley Classic — Michigan St. 44, Fresno St. 35

Jan. 1, 2000 Citrus Bowl — Michigan St. 37, Florida 34

Dec. 25, 1997 Aloha Bowl — Washington 51, Michigan St. 23

Dec. 31, 1996 Sun Bowl — Stanford 38, Michigan St. 0

Dec. 29, 1995 Independence Bowl — LSU 45, Michigan St. 26

Dec. 28, 1993 Liberty Bowl — Louisville 18, Michigan St. 7

Dec. 31, 1990 John Hancock Bowl — Michigan St. 17, Southern Cal 6

Dec. 25, 1989 Aloha Bowl — Michigan St. 33, Hawaii 13

Jan. 1, 1989 Gator Bowl — Georgia 34, Michigan St. 27

Jan. 1, 1988 Rose Bowl — Michigan St. 20, Southern Cal 17

Dec. 31, 1985 All American Bowl — Georgia Tech 17, Michigan St. 14

Dec. 22, 1984 Cherry Bowl — Army 10, Michigan St. 6

Jan. 1, 1966 Rose Bowl — UCLA 14, Michigan St. 12

Jan. 2, 1956 Rose Bowl — Michigan St. 17, UCLA 14

Jan. 1, 1954 Rose Bowl — Michigan St. 28, UCLA 20

Jan. 1, 1938 Orange Bowl — Auburn 6, Michigan St. 0

