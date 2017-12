TCU Bowl History

Dec. 31, 2005 Houston Bowl — TCU 27, Iowa State 24

Dec. 23, 2003 Fort Worth Bowl — Boise State 34, TCU 31

Dec. 31, 2002 Liberty Bowl — TCU 17, Colorado State 3

Dec. 28, 2001 Galleryfurniture.com Bowl — Texas A&M 28, TCU 9

Dec. 20, 2000 Mobile Alabama Bowl — Southern Miss. 28, TCU 21

Dec. 22, 1999 Mobile Alabama Bowl — TCU 28, East Carolina 14

Dec. 31, 1998 Sun Bowl — TCU 28, Southern Cal 19

Dec. 28, 1994 Independence Bowl — Virginia 20, TCU 10

Dec. 31, 1984 Bluebonnet Bowl — West Virginia 31, TCU 14

Dec. 31, 1965 Sun Bowl — UTEP 13, TCU 12

Dec. 19, 1959 Bluebonnet Bowl — Clemson 23, TCU 7

Jan. 1, 1959 Cotton Bowl — TCU 0, Air Force 0, tie

Jan. 1, 1957 Cotton Bowl — TCU 28, Syracuse 27

Jan. 2, 1956 Cotton Bowl — Mississippi 14, TCU 13

Jan. 1, 1952 Cotton Bowl — Kentucky 20, TCU 7

Jan. 1, 1948 Delta Bowl — Mississippi 13, TCU 9

Jan. 1, 1945 Cotton Bowl — Oklahoma State 34, TCU 0

Jan. 1, 1942 Orange Bowl — Georgia 40, TCU 26

Jan. 2, 1939 Sugar Bowl — TCU 15, Carnegie Mellon 7

Jan. 1, 1937 Cotton Bowl — TCU 16, Marquette 6

Jan. 1, 1936 Sugar Bowl — TCU 3, LSU 2

Jan. 1, 1921 Fort Worth Classic — Centre 63, TCU 7

By The Associated Press