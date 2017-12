Oregon Bowl History

Dec. 31, 2007 Sun Bowl — Oregon 56, South Florida 21

Dec. 21, 2006 Las Vegas Bowl — BYU 38, Oregon 8

Dec. 29, 2005 Holiday Bowl — Oklahoma 17, Oregon 14

Dec. 31, 2003 Sun Bowl — Minnesota 31, Oregon 30

Dec. 30, 2002 Seattle Bowl — Wake Forest 38, Oregon 17

Jan. 1, 2002 Fiesta Bowl — Oregon 38, Colorado 16

Dec. 29, 2000 Holiday Bowl — Oregon 35, Texas 30

Dec. 31, 1999 Sun Bowl — Oregon 24, Minnesota 20

Dec. 25, 1998 Aloha Bowl — Colorado 51, Oregon 43

Dec. 20, 1997 Las Vegas Bowl — Oregon 41, Air Force 13

Jan. 1, 1996 Cotton Bowl — Colorado 38, Oregon 6

Jan. 2, 1995 Rose Bowl — Penn St. 38, Oregon 20

Dec. 31, 1992 Independence Bowl — Wake Forest 39, Oregon 35

Dec. 29, 1990 Freedom Bowl — Colorado St. 32, Oregon 31

Dec. 16, 1989 Independence Bowl — Oregon 27, Tulsa 24

Dec. 31, 1963 Sun Bowl — Oregon 21, SMU 14

Dec. 17, 1960 Liberty Bowl — Penn St. 41, Oregon 12

Jan. 1, 1958 Rose Bowl — Ohio St. 10, Oregon 7

Jan. 1, 1949 Cotton Bowl — SMU 21, Oregon 13

Jan. 1, 1920 Rose Bowl — Harvard 7, Oregon 6

Jan. 1, 1917 Rose Bowl — Oregon 14, Penn 0

