Wyoming Bowl History

Jan. 1, 1968 Sugar Bowl — Louisiana 20, Wyoming 13

Dec. 24, 1966 Sun Bowl — Wyoming 28, Florida St. 20

Dec. 31, 1958 Sun Bowl — Wyoming 14, Hardin-Simmons 6

Jan. 2, 1956 Sun Bowl — Wyoming 21, Texas Tech 14

Jan. 1, 1951 Gator Bowl — Wyoming 20, Washington & Lee 7

