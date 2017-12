Florida State Bowl History

Dec. 31, 2007 Music City Bowl — Kentucky 35, Florida State 28

Dec. 27, 2006 Emerald Bowl — Florida State 44, UCLA 27

Jan. 4, 2006 Orange Bowl — Penn State 26, Florida State 23, 3OT

Jan. 1, 2005 Gator Bowl — Florida State 30, West Virginia 18

Jan. 1, 2004 Orange Bowl — Miami 16, Florida State 14

Jan. 1, 2003 Sugar Bowl — Georgia 26, Florida State 13

Jan. 1, 2002 Gator Bowl — Florida State 30, Virginia Tech 17

Jan. 3, 2001 Orange Bowl — Oklahoma 13, Florida State 2

Jan. 4, 2000 Sugar Bowl — Florida State 46, Virginia Tech 29

Jan. 1, 1999 Fiesta Bowl — Tennessee 23, Florida State 16

Jan. 1, 1998 Sugar Bowl — Florida State 31, Ohio State 14

Jan. 2, 1997 Sugar Bowl — Florida 52, Florida State 20

Jan. 1, 1996 Orange Bowl — Florida State 31, Notre Dame 26

Jan. 2, 1995 Sugar Bowl — Florida State 23, Florida 17

Jan. 1, 1994 Orange Bowl — Florida State 18, Nebraska 16

Jan. 1, 1993 Orange Bowl — Florida State 27, Nebraska 14

Jan. 1, 1992 Cotton Bowl — Florida State 10, Texas A&M 2

Dec. 28, 1990 Blockbuster Bowl — Florida State 24, Penn State 17

Jan. 1, 1990 Fiesta Bowl — Florida State 41, Nebraska 17

Jan. 2, 1989 Sugar Bowl — Florida State 13, Auburn 7

Jan. 1, 1988 Fiesta Bowl — Florida State 31, Nebraska 28

Dec. 31, 1986 All American Bowl — Florida State 27, Indiana 13

Dec. 30, 1985 Gator Bowl — Florida State 34, Oklahoma State 23

Dec. 22, 1984 Citrus Bowl — Florida State 17, Georgia 17, tie

Dec. 30, 1983 Peach Bowl — Florida State 28, North Carolina 3

Dec. 30, 1982 Gator Bowl — Florida State 31, West Virginia 12

Jan. 1, 1981 Orange Bowl — Oklahoma 18, Florida State 17

Jan. 1, 1980 Orange Bowl — Oklahoma 24, Florida State 7

Dec. 23, 1977 Tangerine Bowl — Florida State 40, Texas Tech 17

Dec. 27, 1971 Fiesta Bowl — Arizona State 45, Florida State 38

Dec. 20, 1968 Peach Bowl — LSU 31, Florida State 27

Dec. 30, 1967 Gator Bowl — Florida State 17, Penn State 17, tie

Dec. 24, 1966 Sun Bowl — Wyoming 28, Florida State 20

Jan. 2, 1965 Gator Bowl — Florida State 36, Oklahoma 19

Dec. 13, 1958 Bluegrass Bowl — Oklahoma State 15, Florida State 6

Jan. 1, 1955 Sun Bowl — Texas Western 47, Florida State 20

Jan. 2, 1950 Cigar Bowl — Florida State 19, Wofford 6

