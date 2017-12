South Carolina Bowl History

Jan. 1, 2002 Outback Bowl — South Carolina 31, Ohio St. 28

Jan. 1, 2001 Outback Bowl — South Carolina 24, Ohio St. 7

Jan. 2, 1995 Carquest Bowl — South Carolina 24, West Virginia 21

Dec. 28, 1988 Liberty Bowl — Indiana 34, South Carolina 10

Dec. 31, 1987 Gator Bowl — LSU 30, South Carolina 13

Dec. 28, 1984 Gator Bowl — Oklahoma St. 21, South Carolina 14

Dec. 29, 1980 Gator Bowl — Pittsburgh 37, South Carolina 9

Dec. 29, 1979 Hall of Fame Bowl — Missouri 24, South Carolina 14

Dec. 20, 1975 Tangerine Bowl — Miami (Ohio) 20, South Carolina 7

Dec. 30, 1969 Peach Bowl — West Virginia 14, South Carolina 3

Jan. 1, 1946 Gator Bowl — Wake Forest 26, South Carolina 14

