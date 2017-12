Notre Dame Bowl History

Jan. 1, 2003 Gator Bowl_N.C. State 28, Notre Dame 6

Jan. 1, 2001 Fiesta Bowl_Oregon St. 41, Notre Dame 9

Jan. 1, 1999 Gator Bowl_Georgia Tech 35, Notre Dame 28

Dec. 28, 1997 Independence Bowl_LSU 27, Notre Dame 9

Jan. 1, 1996 Orange Bowl_Florida St. 31, Notre Dame 26

Jan. 2, 1995 Fiesta Bowl_Colorado 41, Notre Dame 24

Jan. 1, 1994 Cotton Bowl_Notre Dame 24, Texas A&M 21

Jan. 1, 1993 Cotton Bowl_Notre Dame 28, Texas A&M 3

Jan. 1, 1992 Sugar Bowl_Notre Dame 39, Florida 28

Jan. 1, 1991 Orange Bowl_Colorado 10, Notre Dame 9

Jan. 1, 1990 Orange Bowl_Notre Dame 21, Colorado 6

Jan. 2, 1989 Fiesta Bowl_Notre Dame 34, West Virginia 21

Jan. 1, 1988 Cotton Bowl_Texas A&M 35, Notre Dame 10

Dec. 29, 1984 Aloha Bowl_Southern Methodist 27, Notre Dame 20

Dec. 29, 1983 Liberty Bowl_Notre Dame 19, Boston College 18

Jan. 1, 1981 Sugar Bowl_Georgia 17, Notre Dame 10

Jan. 1, 1979 Cotton Bowl_Notre Dame 35, Houston 34

Jan. 2, 1978 Cotton Bowl_Notre Dame 38, Texas 10

Dec. 27, 1976 Gator Bowl_Notre Dame 20, Penn St. 9

Jan. 1, 1975 Orange Bowl_Notre Dame 13, Alabama 11

Dec. 31, 1973 Sugar Bowl_Notre Dame 24, Alabama 23

Jan. 1, 1973 Orange Bowl_Nebraska 40, Notre Dame 6

Jan. 1, 1971 Cotton Bowl_Notre Dame 24, Texas 11

Jan. 1, 1970 Cotton Bowl_Texas 21, Notre Dame 17

Jan. 1, 1925 Rose Bowl_Notre Dame 27, Stanford 10

