LSU Bowl History

Jan. 3, 2007 Sugar Bowl — LSU 41, Notre Dame 14

Dec. 30, 2005 Peach Bowl — LSU 40, Miami 3

Jan. 1, 2005 Capital One Bowl — Iowa 30, LSU 25

Jan. 4, 2004 Sugar Bowl — LSU 21, Oklahoma 14

Jan. 1, 2003 Cotton Bowl — Texas 35, LSU 20

Jan. 1, 2002 Sugar Bowl — LSU 47, Illinois 34

Dec. 29, 2000 Peach Bowl — LSU 28, Georgia Tech 14

Dec. 28, 1997 Independence Bowl — LSU 27, Notre Dame 9

Dec. 28, 1996 Peach Bowl — LSU 10, Clemson 7

Dec. 29, 1995 Independence Bowl — LSU 45, Michigan St. 26

Jan. 2, 1989 Hall of Fame Bowl — Syracuse 23, LSU 10

Dec. 27, 1987 Gator Bowl — LSU 30, South Carolina 13

Jan. 1, 1987 Sugar Bowl — Nebraska 30, LSU 15

Dec. 27, 1985 Liberty Bowl — Baylor 21, LSU 7

Jan. 1, 1985 Sugar Bowl — Nebraska 28, LSU 10

Jan. 1, 1983 Orange Bowl — Nebraska 21, LSU 20

Dec. 22, 1979 Tangerine Bowl — LSU 34, Wake Forest 10

Dec. 23, 1978 Liberty Bowl — Missouri 20, LSU 15

Dec. 31, 1977 Sun Bowl — Stanford 24, LSU 14

Jan. 1, 1974 Orange Bowl — Penn St. 19, LSU 9

Dec. 30, 1972 Astro-Bluebonnet Bowl — Tennessee 24, LSU 17

Dec. 18, 1971 Sun Bowl — LSU 33, Iowa St. 15

Jan. 1, 1971 Orange Bowl — Nebraska 17, LSU 12

Dec. 30, 1968 Peach Bowl — LSU 31, Florida St. 27

Jan. 1, 1968 Sugar Bowl — LSU 20, Wyoming 13

Jan. 1, 1966 Cotton Bowl — LSU 14, Arkansas 7

Jan. 1, 1965 Sugar Bowl — LSU 13, Syracuse 10

Dec. 21, 1963 Bluebonnet Bowl — Baylor 14, LSU 7

Jan. 1, 1963 Cotton Bowl — LSU 13, Texas 0

Jan. 1, 1962 Orange Bowl — LSU 25, Colorado 7

Jan. 1, 1960 Sugar Bowl — Mississippi 21, LSU 0

Jan. 1, 1959 Sugar Bowl — LSU 7, Clemson 0

Jan. 2, 1950 Sugar Bowl — Oklahoma 35, LSU 0

Jan. 1, 1947 Cotton Bowl — LSU 0, Arkansas 0, tie

Jan. 1, 1944 Orange Bowl — LSU 19, Texas A&M 14

Jan. 1, 1938 Sugar Bowl — Santa Clara 6, LSU 0

Jan. 1, 1937 Sugar Bowl — Santa Clara 21, LSU 10

Jan. 1, 1936 Sugar Bowl — Texas Christian 3, LSU 2

